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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 грудня 2023 року.

Завершилася 651 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

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ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Ексдепутата Іллю Киву знайшли мертвим у підмосковному селі Супонево. Його застрелили зі стрілецької зброї. Ліквідація Киви — це спецоперація СБУ

🔸 США виділять Україні $175 млн військової допомоги. До пакета допомоги, зокрема, увійдуть боєприпаси для ППО та артилерійських ракетних систем

🔸 У центрі Луганська стався вибух в автівці, усередині якої перебував так званий «депутат» окупаційної ради Олег Попов — він помер. Підрив був операцією СБУ

🔸Україна за участі Катару повернула чотирьох дівчаток та чотирьох хлопчиків з тимчасово окупованих територій та росії, куди їх депортували

🔸Країни «Великої сімки» запровадять поетапну заборону на імпорт російських алмазів. Заборонити ввозити алмази можуть уже до 1 січня 2024 року