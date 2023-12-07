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Шлях нашої команди на міжнародний турнір виглядає тернистим.

Збірна України серед юнаків у категорії U-17 (не старші за 2007 рік народження) продовжує свій шлях до чемпіонату Європи-2024.

Команда на чолі з Володимиром Єзерським була третьою в квартеті з Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном у попередньому раунді кваліфікації й у підсумку стала третьою й у рейтингу команд, що посіли треті місця в своїх групах, завдяки чому продовжила боротьбу.

Сьогодні, 7 грудня 2023 року, відбулось жеребкування елітного раунду кваліфікації, за підсумком якого 32 команди (31 через попередній етап + Нідерланди в ролі першої сіяної збірної) отримали своїх наступних суперників.

Група 1: Англія, Франція, Угорщина, Північна Ірландія.

Група 2: Уельс, Болгарія, Швеція, Румунія.

Група 3: Нідерланди, Бельгія, Фінляндія, Італія.

Група 4: Греція, Швейцарія, Словаччина, Україна.

Група 5: Португалія, Німеччина, Хорватія, Ірландія.

Група 6: Туреччина, Сербія, Грузія, Данія.

Група 7: Іспанія, Австрія, Словенія, Норвегія.

Група 8: Польща, Чехія, білорусь, Боснія і Герцеговина.

У фінальну стадію за підсумками березневих матчів вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами.

У фінальній частині також гратиме збірна Кіпру в якості господарів турніру.

Матчі основного раунду Євро-2024 відбудуться 20 травня – 5 червня 2024 року.

Розклад матчів елітного раунду кваліфікації стане відомий незабаром.