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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 грудня 2023 року.

Завершилася 652 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Японія надасть додаткову допомогу Україні на відновлення загальною сумою 4,5 мільярда доларів — TBS NEWS DIG з посиланням на прем'єр-міністра Японії.

- США вже інвестували 27 мільярдів доларів у виробництво зброї для України — міністр оборони США.

- Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні (не пізніше 10 числа) відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій – НАЗК.

- Україна і США підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічною інформацією, — Пентагон. Зокрема, Пентагон надав Україні технологічні дані для початку виробництва гібридних засобів ППО FrankenSAM.

- Астрофотографи зафіксували залишок наднової Кассіопея А.

- Україна сама має вирішувати чи вести переговори з путіним – Білий дім.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

У російських окупантів на тимчасово окупованих територія України бракує охочих працювати у органах внутрішніх справ окупантів, зокрема в окупаційній поліції. Відтак у Криму нестача офіцерського складу становить 30%, а на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької області — понад 60%.

Місцеві мешканці, що опинилися в окупації не йдуть працювати на загарбників, зокрема через активну діяльність українського руху опору.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удар по пункту управління та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 вертольоту, 1 зенітно-ракетному комплексу, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1120 окупантів, 18 танків, 26 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 29 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів тривалу нараду з главою уряду Денисом Шмигалем. Зокрема, щодо співпраці з партнерами, підготовки й нових рішень про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами.

Також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності функціонування всіх наших систем. Завдяки зʼєднанню нашої енергосистеми з Європою маємо відповідну підтримку від сусідів – це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає. І дякую кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо, раціонально споживає електрику.

Цього тижня очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань – говорили сьогодні про деякі з них із Премʼєр-міністром. Це стосується і того, що від нас очікують у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів з ЄС. Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!