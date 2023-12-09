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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 08 грудня 2023 року.

Завершилася 653 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- ЄС надасть країнам-членам повноваження блокувати імпорт російського газу — Financial Times.

- Станом на 8 грудня через страйки польських перевізників на чотирьох пунктах пропуску з Польщею перебуває близько 3300 вантажівок.

- Єврокомісія наступного тижня схвалить план використання доходів від заморожених активів РФ – Reuters. Очікують, що законопроєкт буде ухвалений 12 грудня, за два дні до заключного саміту 27 лідерів країн ЄС.

- Триває плідна двостороння робота між Україною та Швецією щодо передачі літаків Gripen, — Міноборони України.

- Парламент Болгарії подолав вето президента на угоду про постачання 100 бронетранспортерів Україні, — БТА. Під час розгляду законопроєкту сталась штовханина між депутатами, а проросійські представники критикували цю угоду.

- 90 вчених з усього світу будуть досліджувати історію України.

- Україна готує бригади до нових наступальних і оборонних операцій — Кулеба.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по станції радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 990 окупантів, 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Хочу відзначити наших захисників неба: під час ракетного удару вранці вдалося збити значну частину російських ракет. Утім не всі. Були влучання в Харкові, також у Дніпропетровській області. Усім постраждалим надано необхідну допомогу. Загинула одна людина. Мої співчуття рідним та близьким.

Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО. Продовжуємо цю роботу й зараз: майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості, нові можливості. Цей російський режим повторює зло, якого вже наробив, але намагається щоразу зробити удар більш болісним. Ми це усвідомлюємо.

І я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну від «шахедів», хто відбиває російські ракетні атаки. Дякую нашій розвідці та кожному з партнерів, хто вже ухвалив рішення про підтримку українського повітряного щита і хто робить санкції проти держави-терориста саме такими, які здатні її обмежувати. І хай у Росії не сумніваються: всі, від терористів до пропагандистів терору, – вони всі відповідатимуть. І за кожен удар".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!