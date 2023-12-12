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Португалець обігнав Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе.

Кріштіану Роналду забив 50-й гол у 2023 році і наздогнав Ерлінга Голанда.

38-річний футболіст у складі Ан-Насра забив у поєдинку проти Аль-Шабаб (5:2) у 1/4 фіналу Кубка Саудівської Аравії. Це 50-й гол Роналду за клуб та збірну Португалії цього року.

Він обігнав Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе, які забили по 49 м'ячів, і наздогнав Ерлінга Голанда.

Раніше повідомлялося, що на Роналду подали до суду в США.