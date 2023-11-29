У португальця нові проблеми.
Кріштіану Роналду, getty images
29 листопада 2023, 16:56
Роналду звинувачують у просуванні та рекламі Binance (сервіс обміну криптовалют), повідомляє Cointelegraph.
Позивачі стверджують, що вони зазнали збитків через просування Роналду криптобіржі Binance. У заяві до окружного суду США у Флориді від 27 листопада стверджується, що Кріштіану "просував, допомагав і/або брав активну участь у пропозиції та продажу незареєстрованих цінних паперів у координації з Binance".
У скарзі стверджується, що користувачі, які "послухали" Роналду у підсумку інвестували в незареєстровані цінні папери.
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У позові стверджується, що Роналду знав або повинен був знати про те, що Binance продає незареєстровані криптовалютні цінні папери, оскільки він має інвестиційний досвід і значні ресурси для отримання інформації.
Позивачі вимагають відшкодування збитків і коштів для покриття судових витрат.
Роналду уклав багаторічне партнерство з Binance в середині 2022 року.