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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 грудня 2023 року.

Завершилася 656 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Рада директорів МВФ затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування — тепер Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 мільйонів доларів.

- Держави ЄС наблизились до погодження 12-го пакета санкцій проти Росії, який передбачає зокрема заборону на діаманти російського походження та додаткові обмеження на російську нафту — Reuters.

- У ЄС не виключають, що рішення саміту ЄС стосовно додаткової допомоги Україні та середньострокового перегляду бюджету можуть бути ухвалені в обхід Угорщини, яка їх блокує — високопосадовець ЄС на зустрічі з журналістами.

- Лідери угорських громад Закарпаття звернулися до голови Євроради Мішеля та прем'єра Угорщини Орбана з проханням підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС.

- Зеленський у США зустрівся із главою Пентагону Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Брауном.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.

На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"У Вашингтоні зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Обговорили дуже конкретні речі, зокрема перегляд програми довгострокового фінансування для України та подальшу співпрацю заради стійкості й посилення нашої країни. Важливе рішення про виділення Україні траншу обсягом 900 млн дол. США.

Дякую за підтримку України та відзначення успіхів нашої держави, наших людей. У час війни ми реалізовуємо реформи, які зміцнюють наші інституції, та працюємо разом із партнерами, щоб давати більше економічних можливостей нашим людям".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!