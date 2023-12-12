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Голландець за цей проміжок мав лише шість перемог.

Франка де Бура звільнено з Аль-Джазіри після 14 матчів, повідомив офіційний сайт клубу.

"Рада директорів прийняла рішення звільнити тренера першої команди Франка де Бура у зв'язку зі зниженням якості гри та результатів за останній період, що несумісне з цілями, поставленими перед командою", — говорить заява на сайті команди.

Зазначимо, що 53-річний нідерландський тренер очолив клуб із Абу-Дабі у червні.

У 14 матчах при ньому команда здобула 6 перемог, 5 разів поступилася і тричі зіграла внічию.