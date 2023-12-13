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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 грудня 2023 року.

Завершилася 657 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Збій у мережі "Київстару" частково вплине на роботу деяких терміналів та банкоматів "ПриватБанку", але не на всю мережу — речник "ПриватБанку".

- ЄС прагне залучити 15 млрд євро для України із заморожених активів РФ — Financial Times.

- Фінляндія удвічі збільшить виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні — пресслужба уряду Фінляндії.

- На Харківщині можуть розширити зону примусової евакуації — ОВА.

- Apple представила спецверсію навушників Beats Studio Pro.

- Вчені довели, що старіння може прискорити еволюцію.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямках Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Командувач російського окупаційного угруповання військ «Днєпр» генерал Тєплінській видав наказ про формування штурмових підрозділів з числа офіцерського складу. Це такі собі ударні батальйони за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття. Основні критерії для офіцерів, якими комплектують штурмові підрозділи – це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація.

Загалом генерал Тєплінській, що зараз обіймає посаду командувача російського окупаційного угруповання військ «Днєпр» не користується авторитетом серед військовослужбовців збройних сил ерефії. Зокрема його підлеглі стверджують, що він не дбає про збереження життя свого особового складу.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів, 1 пункту управління та 1 артилерійському засобу противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 800 окупантів, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 9 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 10 крилатих ракет, 14 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Вперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

З перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес Сполучених Штатів надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу є дуже важливим чинником, і ми надзвичайно високо цінуємо її.

Україна дуже відповідально ставиться до військової та фінансової допомоги з боку США.

Розповів про досягнення українських захисників, перемоги в Чорному морі й великі зусилля України, спрямовані на реформування й повернення нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!