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Раніше бельгійський фахівець працював із Романом Яремчуком та Едуардом Соболем.

Рік Де Міль, ФК Вестерло

Рік Де Міль, ФК Вестерло

Вестерло на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Рік Де Міль.

Угода з 42-річним бельгійцем розрахована на два з половиною роки.

Раніше Де Міль працював в Осткампі, Брюгге та НХТ. У Брюгге Рік встиг попрацювати з українськими футболістами — Едуардом Соболем та Романом Яремчуком.

Наразі Вестерло, у якому виступає українець Сергій Сидорчук, посідає 14 місце у чемпіонаті Бельгії. До цього команду очолював Йонас де Рук.