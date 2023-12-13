Раніше бельгійський фахівець працював із Романом Яремчуком та Едуардом Соболем.
Рік Де Міль, ФК Вестерло
13 грудня 2023, 20:50
Вестерло на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Рік Де Міль.
Угода з 42-річним бельгійцем розрахована на два з половиною роки.
Раніше Де Міль працював в Осткампі, Брюгге та НХТ. У Брюгге Рік встиг попрацювати з українськими футболістами — Едуардом Соболем та Романом Яремчуком.
Наразі Вестерло, у якому виступає українець Сергій Сидорчук, посідає 14 місце у чемпіонаті Бельгії. До цього команду очолював Йонас де Рук.