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Вестерло із Бельгії звільнив головного тренера.

Бельгійський Вестерло, в складі якого виступає наш Сергій Сидорчук, звільнив головного тренера Йонаса Де Река, пише пресслужба клубу.

Рішення про звільнення було ухвалено після поразки у 14-му турі чемпіонату Бельгії проти Андерлехта (1:3). До речі, українець у цьому матчі вийшов у стартовому складі та провів 78 хвилин.

Де Рек очолював команду з червня 2021 року. У 2022 році він вивів Вестерло в еліту бельгійського футболу.

Наразі команда має дві перемоги у 16 турах та передостаннє місце у турнірній таблиці.