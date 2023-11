У рамках 13-го туру чемпіонату Бельгії Вестерло протистояв Левену.

У стартовому складі гостей вийшов Сергій Сидорчук. На 73-й хвилині гри українець відзначився дебютним голом за свою команду.

Відео голу:

SERHIY SYDORCHUK DOUBLED THE LEAD WITH A GOLAZO ON THE VOLLEY!!!

ARTHUR PIEDFORT 🇧🇪(2005) WITH THE ASSIST!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/FoPpXgVkDd