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Організатори змагань визначилися з четвіркою найкращих ударів.

Швидкоплинний шостий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.

Зокрема, щодо результативності, то 32 команди за минулі два дні показали забили чимало м’ячів, а точніше — 49 голів за 16 матчів.

Цього разу безгольову нічию ми побачили лише в одному випадку — Інтер та Реал Сосьєдад розійшлись миром (0:0). Із іншого боку — на Драгау поміж португальським Порту та донецьким Шахтарем було зафіксовано одразу вісім м’ячів на обидві команди (5:3).

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

– Артур Кабрал (Бенфіка) / РБ Зальцбург (3:1);

– Оскар Бобб (Манчестер Сіті) / Црвена Звезда (3:2);

– Самуель Ліно (Атлетіко) / Лаціо (2:0);

– Жоелінтон (Ньюкасл) / Мілан (2:1).

Проголосувати за найбільш удалий, на вашу думку, результативний удар можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті УЄФА.