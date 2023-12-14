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Також стали відомі номінантки на звання найкращої футболістки року.

ФІФА назвала трійку претендентів на звання найкращих футболістів за підсумками 2023 року.

На нагороду найкращому гравцю претендують володар Золотого м'яча-2023 — аргентинець Ліонель Мессі з Інтер Маямі, норвежець Ерлінг Голанд з Манчестер Сіті та француз Кіліан Мбаппе з ПСЖ.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Мессі у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу, а Мбаппе зі збірною Франції вийшов у фінал мундіалю. Голанд разом із Манчестер Сіті виграв чемпіонат та Кубок Англії, а також здобув перемогу у Лізі чемпіонів.

До претенденток на нагороду найкращій футболістці увійшли півзахисниця Барселони Айтана Бонматі, нападниця Пачуки Дженніфер Ермосо та форвард мадридського Реала Лінда Кайседо.

Церемонія вручення нагород The Best FIFA Football Awards відбудеться 15 січня у Лондоні.

Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого тренера року за версією ФІФА.