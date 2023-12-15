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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 грудня 2023 року.

Завершилася 658 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС.

- Лідери країн ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії — Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

- Сенат США відкладе канікули, аби спробувати знайти компроміс для схвалення додаткового фінансування для України.

- Аргентина розглядає можливість передачі Україні двох гелікоптерів Мі-171Е, які були придбані в Росії — Pucara Defensa.

- Єврорада підтримала збільшення фінансування Європейського фонду миру, який компенсує державам-членам військову допомогу Україні, аби задовольнити подальші військові потреби Києва.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога в районі Синьківки та ще 2 атаки східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно — стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 19 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Зустріч із командуванням армії США у Європі та Африці, що в німецькому місті Вісбадені.

Обговорили роботу Групи сприяння безпеці України, забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки, її ремонту й обслуговування.

Для мене честь поспілкуватися сьогодні і з українськими військовими, які працюють у Вісбадені. Вони займаються питаннями координації постачання допомоги від держав-партнерів Силам оборони України, підготовки особового складу Сил оборони на території країн-партнерів та обслуговування зразків техніки, наданої партнерами нашій країні".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!