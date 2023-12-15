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Американська ліга стала випробувальним полігоном?

Американська ліга МЛС з наступного сезону протестує одразу кілька нових правил у своїх матчах. Про це повідомляє ESPN.

Перше правило полягає в тому, що заміна має проводитися набагато швидше, а саме за 10 секунд. Саме стільки часу даватиметься футболісту, якого збираються поміняти, щоб він залишив поле. Якщо він не вкладеться, гравець, який має з'явитися на полі, чекатиме на додаткову хвилину і зможе вийти на поле під час наступної зупинки в матчі. Винятком є травмовані гравці та воротарі.

Друга новинка пов'язана із пошкодженнями гравців. Якщо гравець, який отримав травму, залишається на газоні протягом 15 секунд, то він повинен бути відправлений за поле для надання йому допомоги і зможе повернутися в гру не раніше ніж через дві хвилини. Винятки будуть зроблені, якщо травми спричинені порушеннями, за які показали жовту або червону картку.

Також на табло стадіонів тепер можна буде показувати кількість минулого компенсованого часу, тоді як раніше відраховувався лише основний час.

Рішення VAR тепер оголошуватимуться суддями на весь стадіон.

Нагадаємо, новий сезон МЛС має розпочатися у лютому 2024 року.