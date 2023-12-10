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Дивіться відео найкращих моментів фіналу плей-оф МЛС, що відбувся 9 грудня 2023 року, 23:00.

У рамках фіналу плей-оф МЛС зустрілись Коламбус Крю та Лос Анджелес ФК.

В першому таймі Кучо та Єбоа відзначились у воротах гостей. У другій половині зустрічі Буанга відквитав один м'яч, але цього було замало — на більше Лос Анджелес не вистачило. Перемога Коламбуса — 2:1.

Таким чином, Коламбус здобув третю перемогу в чемпіонаті МЛС. А наш Євген Чеберко, який раніше виступав за Дніпро та Зорю став другим українцем, якому це вдалося — раніше у 2004 це зробив Дмитро Коваленко.

Відзначимо, що Чеберко почав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 83-ій хвилині.

Огляд матчу:

Коламбус Крю – Лос-Анджелес 2:1

Голі: Хуан Ернандес, 33, пен, Ебоа, 37 – Буанга, 74