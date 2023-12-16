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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 грудня 2023 року.

Завершилася 660 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС з 50 мільярдів для України: буде новий саміт у січні — президент Європейської ради.

- Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів — прем’єр Шмигаль. Гроші будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО тощо.

- Спроби росіян витіснити українських захисників із лівого берега Дніпра не мають успіху — Гуменюк.

- Україна в ОБСЄ закликала покарати причетних до "виборів" на окупованих територіях.

- G7 наближається до рішення конфіскувати російські заморожені кошти.

- Amazon передала дані у космосі за допомогою лазера на швидкості до 100 Гбіт/с.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 15 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 22 атаки південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники успішно відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала удари по 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, минулої доби наші захисники знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М "Кинджал".

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та 2 склади боєприпасів російських загарбників.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1090 окупантів, 14 танків, 38 бойових броньовантх машин, 11 артилерійських систем, 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 ракети, 24 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право. Наступні тижні будуть теж активними в нашій зовнішній політиці, і вже почали планувати активність на січень.

Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими – впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці. Дякую всім, хто допомагає!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!