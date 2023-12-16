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Українець вдруге у цьому сезоні відзначився у турнірі.

У рамках п'ятнадцятого туру чемпіонату Кіпру Омонія приймала Карміотіссу на ГСП Стедіум.

Український атакуючий півзахисник Омонії Роман Безус відкрив рахунок у матчі на 21-й хвилині. На 87-й хвилині він залишив поле.

Цей гол став для Безуса другим у 13 матчах у чемпіонаті Кіпру цього сезону. Також на його рахунку три асисти.

Результативний удар 33-річного українця допоміг господарям поля здобути три очки та очолити турнірну таблицю чемпіонату.

Омонія — Карміотісса 2:1

Голи: Безус, 21, Какуліс, 58 (пен.) — Кацантоніс, 38

Проте, вже завтра повернути собі перше місце може нікосійський АПОЕЛ.