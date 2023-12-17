Завершилася 661 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Уночі Київ атакували дрони — групами, хвилями і з різних напрямків. Влада повідомила, що їх збили, ніхто не постраждав.

🔸 Головнокомандувач ЗСУ Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій у 2024 році, пише німецьке видання Welt. Один із експертів припустив, що Україна робить ставку на виснаження Росії. "Вони більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті. Натомість хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров'ю", — сказав він.

🔸 Україні за посередництва Катару вдалося повернути ще трьох дітей. Це двоє діток з тимчасово окупованої території Херсонської області

🔸 На Сумщині 6 українських прикордонників потрапили у російський полон. Ймовірно, вони потрапили туди під час одного з бойових зіткнень з окупантами

🔸 Туреччина, Болгарія та Румунія у січні 2024 року планують офіційно підписати угоду про розмінування в Чорному морі. Тристоронню ініціативу запустила Туреччина

🔸 Верховний Суд остаточно заборонив забудову Протасового Яру, скасувавши рішення Київської ради

🔸 СБУ оголосила про підозру депутату, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті. Його дії кваліфікують як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків

🔸 На кордоні з Польщею помер ще один водій. Подія трапилася на пункті пропуску "Краківець — Корчова".

🔸 Умєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації.