Завершилася 661 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (BBC News Ukraine, hromadske)

🔸 Уночі Київ атакували дрони — групами, хвилями і з різних напрямків. Влада повідомила, що їх збили, ніхто не постраждав.

🔸 Головнокомандувач ЗСУ Залужний планує новий контрнаступ. Україна, ймовірно, збирає ресурси для нових операцій у 2024 році, пише німецьке видання Welt. Один із експертів припустив, що Україна робить ставку на виснаження Росії. "Вони більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті. Натомість хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров'ю", — сказав він.

🔸 Україні за посередництва Катару вдалося повернути ще трьох дітей. Це двоє діток з тимчасово окупованої території Херсонської області

🔸 На Сумщині 6 українських прикордонників потрапили у російський полон. Ймовірно, вони потрапили туди під час одного з бойових зіткнень з окупантами

🔸 Туреччина, Болгарія та Румунія у січні 2024 року планують офіційно підписати угоду про розмінування в Чорному морі. Тристоронню ініціативу запустила Туреччина

🔸 Верховний Суд остаточно заборонив забудову Протасового Яру, скасувавши рішення Київської ради 

🔸 СБУ оголосила про підозру депутату, який підірвав гранати під час засідання сільради на Закарпатті. Його дії кваліфікують як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків

🔸 На кордоні з Польщею помер ще один водій. Подія трапилася на пункті пропуску "Краківець — Корчова".

🔸 Умєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації. 

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ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Ворог завдав 3 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бологівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізний Міст, Грем'ячка Чернігівської області; Нововасилівка, Хлібороб, Баранівка, Волфине, Грабовське, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ, Тополі Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Піщаного та Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Ковалівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 3 атаки ворога східніше Тернів Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Міньківка, Дружба, Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 10 — в районах Невельського та Первомайського Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Антонівка, Олександрівка і обласний центр Херсонської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

«Хочу зараз відзначити наших захисників неба: лише за одну минулу ніч вони знищили 30 «шахедів». Потужний результат. А загалом за цей тиждень знищено вже 104 «шахеди». Зі 112, застосованих Росією, – більшість. І знищення кожного – це врятовані життя і врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил і всім нашим зенітникам. Молодці! 

Були цього тижня й збиття ракет – зокрема, балістичних. «Петріоти», «Насамси», «Гепарди» й інші системи, надані партнерами, працюють на відмінно. Дякую всім у світі, хто допомагає! 

Готуємо й подальше посилення ППО – про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема – тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба»

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!