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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 грудня 2023 року.

Завершилася 663 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У Білому домі повторили заклик до Конгресу поквапитись із затвердженням додаткового фінансування для України, застерігши, що нинішніх коштів вистачить лише на один пакет військової допомоги до кінця року.

- Фінансовий інспектор Пентагону Майкл Маккорд у листі до очільників профільних комітетів Конгресу США попередив, що коштів на фінансування військової допомоги Україні у відомства залишилось до 30 грудня — Bloomberg.

- Данія і Швеція разом анонсували новий пакет військової допомоги для України на суму близько 240 млн євро, до якого увійдуть близько 20 БМП шведського виробництва, заявили міністри оборони Троельс Лунд Поульсен і Пол Йонсон.

- Рада ЄС завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії — він передбачає, зокрема, заборону на імпорт діамантів із РФ, яка почне діяти з 1 січня 2024 року.

- ЄС 1 лютого 2024 року проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 мільярдів євро додаткової допомоги на чотирирічний термін, заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Тут українські воїни відбили 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 — південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 4 атаки противника.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних дій не проводили.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Хочу сьогодні привітати воїнів нашої військової контррозвідки Служби безпеки України. Воїни відзначають свій професійний день. І це не просто хоробрі воїни – це взірцево хоробрі воїни, взірцево результативні. Саме такі, на яких варто рівнятись.

Вони дуже вдало воюють і на землі, і в нашому морі. Окупанти це вже відчули на собі – сотні наших потужних операцій. Усі знають про ураження Кримського мосту, про роботу наших безпілотників – особливих, зокрема на морі. Вони ефективно виявляють шпигунів і зрадників. І це лише невеличка частина того, що реально робить військова контррозвідка СБУ.

Воїни, я дякую вам за кожен прояв вашої сили, за вашу сміливість, за всі ваші перемоги в боях. Одне слово, молодці".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!