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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 грудня 2023 року.

Завершилася 664 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У КМДА уточнили, що не планують закривати перегін між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка". Там додали, що ця ділянка тунелів потребує лише планового ремонту, який запланований на літо 2024 року.

- США виділять Україні 150 мільйонів доларів впродовж 5 років для програми з цифрової трансформації — посол США в Україні.

- Велика Британія та Україна найближчими тижням підпишуть 10-річний пакт про безпеку, в рамках якого Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море — The Telegraph.

- Міноборони України оголосило тендер на суму 1,7 мільярдів гривень для закупівлі 1016 пікапів на потреби ЗСУ. Зазначається, що всі пікапи повинні бути новими і мають бути поставлені Міноборони до 15 березня 2024 року.

- В Італії на рік продовжили рішення, що дозволяє надавати військову допомогу Україні — Міністерство оборони Італії.

- Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах — МО Франції. Ідеться про початкову підготовку, яку потім продовжать європейські партнери.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак окупантів поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На цьому напрямку Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбили 13 атак противника.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони дистанційного мінування та 1 артилерійський засіб противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1140 окупантів,15 танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 9 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 20 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Дія – це інструмент, який допомагає людині поставити державу собі в підпорядкування. Конкретному громадянину. Мінус чиновники. Мінус бюрократія. Мінус будь-який дискомфорт. Плюс користь – дуже конкретна користь для людини.

І хоч комусь може здаватися, що "послуги в Дії" звучить трохи буденно – через чотири роки роботи сервісу, – але те, що ми в Україні все це робимо, робимо навіть зараз, у час такої війни, говорить усьому світу про нас абсолютно чітко: ми можемо значно більше, ніж багато інших у світі. Більше, ніж від нас очікують. Ми – українці. Коли ми впевнені в собі, коли ми працюємо заради своїх суспільних інтересів, заради своєї держави, ми досягаємо результату, який дає приклад іншим у світі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!