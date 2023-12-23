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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 22 грудня 2023 року.

Завершилася 667 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Байден підпише указ, спрямований на посилення санкцій проти РФ у фінансовій сфері — Financial Times з посиланням на Білий дім. Вашингтон також погрожує відключити банківські організації по всьому світу від своєї фінансової системи, якщо вони порушують антиросійські санкції.

- Уряд продовжив звільнення від ПДВ та мита товарів воєнного призначення до 1 січня 2025 року — прем’єр-міністр України. Це стосується БпЛА, оптичних прицілів, ПНБ, монокулярів та бінокулярів, переносних радіостанцій, антидронових рушниць та іншого.

- Ведеться робота, аби розблокувати пункти пропуску до свят — глава МЗС Польші.

- Перемовини по членству України в НАТО можуть початися за пів року — експосол США.

- У 2023 році випуск книжок в Україні збільшився на 73%.

- Компанія Firefly Aerospace успішно запустила ракету із супутником корпорації Lockheed Martin.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак противника.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1080 окупантів, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 24 артилерійських систем, 23 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 25 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські "сушки". На південному напрямку – на нашій Херсонщині. Результат наших Повітряних сил та безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці!

І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!