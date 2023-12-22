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Клуб підсилився ще одним досвідченим гравцем.

Інтер Маямі оголосив про перехід Луїса Суареса - повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт повинен бути розрахований на один сезон з можливістю продовження ще на один рік.

"Ми раді, що до нашого клубу приєднався гравець якості Луїса та його пристрасті до гри. Він приєднується до команди, яка надихає наступне покоління, і ми з нетерпінням чекаємо, коли він вийде на поле як з колишніми товаришами по команді, так і з молодими гравцями з нашої академії" — сказав власник американської команди Девід Бекхем.

Минулої кампанії уругвайський форвард був одним з лідерів Греміо, а в Інтері буде грати із екс-товаришами по Барселоні Хорді Альбою, Серхіо Бускетсом та Ліонелем Мессі.