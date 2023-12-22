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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фінального поєдинку Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють Манчестер Сіті та бразильський Флуміненсе.

Англійський Манчестер Сіті та бразильський Флуміненсе в Джидді розіграють головний трофей Клубного чемпіонату світу-2023.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над японською Уравою Ред Даймондс (3:0), залучив до стартового складу Діаша до центру оборони, тоді як Льюїс повернеться до опорної зони, а Альварес очолить атаку.

Фернандо Дініз, на тлі перемоги над єгипетським Аль-Ахлі (2:0), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз, Аке — Льюїс, Родрі — Фоден, Сілва, Гріліш — Альварес.

Запасні: Ортега, Карсон, Філліпс, Ковачич, Гомес, Гвардіол, Аканджі, Нунеш, Бобб, Аллейн, Сусохо, Гамільтон.



Флуміненсе: Фабіо — Шав’єр, Ніньйо, Мело, Марсело — Андре, Мартінеллі — Аріас, Кено, Гансо — Кано.

Запасні: Ранжел, Юдес, Марлон, Александер, Кеннеді, Даніель, Клаудіо, Тіаго, Йоні, Барбоса, Давід, Ліма.



Гра Манчестер Сіті — Флуміненсе почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.