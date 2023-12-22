Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фінального поєдинку Клубного чемпіонату світу, у якому зіграють Манчестер Сіті та бразильський Флуміненсе.
Хуліан Альварес, Getty Images
22 грудня 2023, 19:26
Англійський Манчестер Сіті та бразильський Флуміненсе в Джидді розіграють головний трофей Клубного чемпіонату світу-2023.
Хосеп Гвардіола, після перемоги над японською Уравою Ред Даймондс (3:0), залучив до стартового складу Діаша до центру оборони, тоді як Льюїс повернеться до опорної зони, а Альварес очолить атаку.
Фернандо Дініз, на тлі перемоги над єгипетським Аль-Ахлі (2:0), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Стоунз, Аке — Льюїс, Родрі — Фоден, Сілва, Гріліш — Альварес.
Запасні: Ортега, Карсон, Філліпс, Ковачич, Гомес, Гвардіол, Аканджі, Нунеш, Бобб, Аллейн, Сусохо, Гамільтон.
Флуміненсе: Фабіо — Шав’єр, Ніньйо, Мело, Марсело — Андре, Мартінеллі — Аріас, Кено, Гансо — Кано.
Запасні: Ранжел, Юдес, Марлон, Александер, Кеннеді, Даніель, Клаудіо, Тіаго, Йоні, Барбоса, Давід, Ліма.
Гра Манчестер Сіті — Флуміненсе почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.