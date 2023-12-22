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Football.ua представляє прев'ю фіналу Клубного чемпіонату світу, який пройде 22 грудня та розпочнеться о годині 20:00.

У фіналі Клубного чемпіонату світу зійдуться переможець Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті та тріумфатор Кубка Лібертадорес бразильський Флуміненсе.

МАНЧЕСТЕР СІТІ — ФЛУМІНЕНСЕ

П'ятниця, 22 грудня, 20:00. Стадіон Король Абдалла Спортс Сіті (Джидда). Головний арбітр - Шимон Марціняк (Польща). Пряма трансляція на Megogo

Манчестер Сіті за крок від першої в історії клубу перемоги на Клубному чемпіонаті світу ФІФА. Посперечатися за титул має бути з бразильським Флуміненсе, який також має шанс вперше здійняти над головою цей трофей.

Обидва клуби почали змагання зі стадії півфіналу. Манчестер Сіті не помітив спротиву японського клубу Урава Ред Даймондс (3:0), тоді як Флу теж впевнено розібрались з Аль-Ахлі (2:0).

Англійцям має вистачити класу для перемоги навіть за відсутності травмованого Ерлінга Голанда. Хоча й суперник серйозний, попри те, що посів сьоме місце в чемпіонаті Бразилії.

Головною перевагою Флуміненсе буде зайвий день відпочинку після півфіналів. Можливо, це дозволить бразильцям забити бодай м'яч. Хоча статистика говорить про те, що бразильцям буде важко стримати атаку суперника: у 12 із 15 останніх матчів Манчестер Сіті відзначились не менше двох разів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гвардіол, Аке – Родрі, Ковачич – Сілва, Фоден, Гриліш – Альварес.

Флуміненсе: Фабіо — Самуель Хав'єр, Ніно, Феліпе Мело, Марсело — Андре, Мартінеллі — Аріас, Гансо, Кепо — Кано.

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