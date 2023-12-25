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Цікава новина з Південної Америки.

ФІФА попередила Бразилію, що може усунути її збірні та клуби від участі у міжнародних змаганнях, якщо втручання Бразильської конфедерації футболу призведе до виборів нового президента організації у січні. Про це повідомляє Associated Press

За інформацією джерела, у листі, надісланому одному з керівників бразильського футболу, ФІФА повідомила, що футбольний орган країни може бути усунений від змагань, якщо не дослухається її заклику почекати і проведе швидкі вибори, щоб замінити Едналдо Родрігеса на посаді президента Конфедерації футболу Бразилії.

Суд Ріо-де-Жанейро усунув Родрігеса та всіх його підлеглих з посади сьомого грудня у зв'язку з порушеннями, допущеними на його виборах минулого року. Минулого тижня два вищі суди Бразилії підтвердили це рішення.