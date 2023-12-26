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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 грудня 2023 року.

Завершилася 670 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський після збиття 5 ворожих військових літаків за тиждень закликав російських льотчиків зробити для себе вибір, чи брати далі участь у війні проти України.

- Бої за Мар’їнку тривають, ЗСУ заходяться в межах адмінкордонів міста – Штупун.

- Арахамія заявив, що Кабмін повинен був 25 грудня подати у Раду законопроєкт про мобілізацію — за його словами, військове керівництво внесло запит про мобілізацію 500 тисяч військових.

- Можливі переговори прем'єр-міністра Угорщини Орбана та Зеленського можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин, заявив заступник глави ОП Ігор Жовква.

- Колишній глава російськомовної дирекції прокремлівського телеканалу RT Антон Красовський потрапив до лікарні — джерело УП в українській розвідці зазначило, що його було отруєно.

- У Повітряних силах ЗСУ висміяли повідомлення російських пропагандистів про те, що армія РФ вже нібито засікла і збила в Україні західні літаки-винищувачі F-16.

- Латвія відправила в Україну вже 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв, загальна вартість автівок становить майже мільйон євро — дані Служби державних доходів Латвії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області — тут наші захисники відбили 5 атак росіян.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку росіян південно-західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни вчинили тут 23 безуспішні штурмові дії, отримали гідну відсіч та відступили.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні хочу подякувати кожному й кожній у всій великій команді ДСНС України – усім, хто й цими днями, вечорами, цими ночами як завжди ліквідовує наслідки російських обстрілів. Херсон, Донеччина, Харківщина, наша Сумщина, наше Запоріжжя, інші наші області.



Так само я хочу подякувати сьогодні всьому колективу Національної поліції України – тим, хто працює заради безпеки людей, зокрема й у прифронтових районах.



І, звичайно, сьогодні буде правильно подякувати кожному працівнику, кожній працівниці української енергетики. Усім тим, хто на роботі зараз. Усім тим, хто працював увесь рік, щоб блекаутів не було і щоб усюди в Україні був зв’язок, світло було, тепло було – усе те, без чого нормальне життя просто неможливе. Дякую вам, наші енергетики! Дякую за світле Різдво".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!