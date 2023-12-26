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Турецький спеціаліст не мав робочого місця із січня 2022 року.

Фатіх Терім близький до призначення головним тренером Панатінаїкоса, повідомляє головний редактор Sports Digitale Ягиз Сабунджуоглу.

За даними Сабунджуоглу, Панатінаїкос вже попрощався з 61-річним сербом Іваном Йовановичем, який очолював афінський клуб протягом 113 поєдинків, з 1 липня 2021 року.

Останнім місцем роботи 70-річного Теріма був Галатасарай, який він залишив у січні 2022 року. Турецький спеціаліст також очолював національну збірну своєї країни та її "молодіжку", Мілан, Фіорентину, Гезтепе та Анкарагюджю.