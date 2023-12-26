Турецький спеціаліст не мав робочого місця із січня 2022 року.
Фатіх Терім, Getty Images
26 грудня 2023, 14:58
Фатіх Терім близький до призначення головним тренером Панатінаїкоса, повідомляє головний редактор Sports Digitale Ягиз Сабунджуоглу.
За даними Сабунджуоглу, Панатінаїкос вже попрощався з 61-річним сербом Іваном Йовановичем, який очолював афінський клуб протягом 113 поєдинків, з 1 липня 2021 року.
Останнім місцем роботи 70-річного Теріма був Галатасарай, який він залишив у січні 2022 року. Турецький спеціаліст також очолював національну збірну своєї країни та її "молодіжку", Мілан, Фіорентину, Гезтепе та Анкарагюджю.