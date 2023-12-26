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Непоганий поєдинок між обома колективами.

Ан-Наср зміг переграти на виїзді Аль-Іттіхад. Колектив Марсело Гальярдо відкрив рахунок, проте вже у першому таймі Кріштіану Роналду та Таліска вивели команду Луїша Каштру вперед.

В середині другої половини за 2:2 на табло Фабіньо отримав червону картку, а далі Кріштіану і Садіо Мане забили ще голи. В підсумку, доволі впевнена перемога і збільшення відриву від конкурентів.

Аль-Іттіхад — Ан-Наср 2:5

Голи: Хамдалла, 14, 52 — Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Таліска, 38, Мане, 76, 82

Попередження: Аль Хамді, Канте, Хамдалла, Фабіньо — Лаймі, Ляпорт, Теллес, Фофана

Видалення: Фабіньо