Ан-Наср зіграв унічию з іранським Персеполісом (0:0) у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів АФК.

Кріштіану Роналду вийшов в основі господарів та відіграв 78 хвилин. З 17-ї хвилини Ан-Наср був у меншості.

After Cristiano Ronaldo won a penalty for Al Nassr, he walked up to the referee and told him that it wasn't a penalty.



Respect! ❤️ pic.twitter.com/MsNG4BsDvM