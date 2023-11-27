Не кожного разу це можна побачити у футболі.
АН-НАСР - АЛЬ-УХДУД, ФОТО ГОСПОДАРІВ ПОЛЯ
27 листопада 2023, 22:52
Ан-Наср зіграв унічию з іранським Персеполісом (0:0) у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів АФК.
Кріштіану Роналду вийшов в основі господарів та відіграв 78 хвилин. З 17-ї хвилини Ан-Наср був у меншості.
У першому таймі суддя хотів поставити пенальті за фол на Роналду, але Кріштіану попросив цього не робити, повідомивши про недостатню силу контакту. 11-метровий скасовано після перегляду VAR.
Зазначимо, що саудівці достроково вийшли із групи.