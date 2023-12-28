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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 грудня 2023 року.

Завершилася 671 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Ймовірні дати першого голосування щодо законопроєкту вдосконалення мобілізації – 10-14 січня. Ухвалити законопроєкт в цілому планують до кінця січня або на початку лютого — Forbes.

- Запланована робота по реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" завершена. Збільшено реєстр на 750 тисяч записів — заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку. "Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів".

- У Мінфіні поки що не знають, де брати гроші на продовження мобілізації — міністр фінансів. Мінфін має багато питань щодо продовження мобілізації, а саме її термінів, планів та прогнозної чисельності осіб. На сьогодні внутрішній потенціал фінансування військових потреб армії вичерпано.

- Кабмін звільнив Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської ОВА — представник уряду в ВР.

- США виділяють новий пакет допомоги Україні на суму до 250 мільйонів євро — держсекретар Блінкен. В пакет входитимуть боєприпаси для засобів ППО "NASAMS" та РСЗВ "HIMARS", а також артилерії і іншого озброєння. Це останній пакет цього року.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському й Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області росії.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак у районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони України стали на перешкоді 11 атакувальним діям противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 13 атак московитів східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак – поблизу Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вчинив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Водночас Сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Збройних Сил України минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 5 зенітно-ракетних комплексах росіян.

Протиповітряна оборона знищила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА ворога.

Також тактична авіація Повітряних сил ЗСУ успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту росії "Новочеркаськ".

Підрозділи наших ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника.

Орієнтовні втрати ворога за минулу добу становлять: 790 окупантів, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 31 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили України! Переможемо разом! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні й низку зустрічей із міністрами. Голова Національного банку України та міністр фінансів – питання проходження наступного року. Нарада з міністром оборони. Також нарада з міністром внутрішніх справ.

Доповідь щодо російського удару по Херсону вчора: на жаль, один працівник поліції загинув – лейтенант Ігор Місюня, Кіровоградське ГУНП. Мої співчуття рідним і близьким. Чотири людини постраждали, із них двоє – хлопці-поліцейські, усім надано необхідну допомогу. Всі служби працюють над відновленням енергозабезпечення Херсона – вчора 70% міста залишилось без електрики.

Критична інфраструктура заведена на генератори. Поступово відновлюють нормальну роботу. Постачання газу Херсону відновлено. Міністр внутрішніх справ доповів також щодо роботи всієї системи МВС.

Реагування на надзвичайні ситуації, розмінування території, забезпечення зброєю й технікою наших підрозділів Нацгвардії та Нацполіції, що воюють на передовій".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!