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Чекаємо на ще одну порцію шалених трансферів.

У чемпіонаті Саудівської Аравії змінили ліміт на легіонерів. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Саудівської Аравії.

З наступного сезону до заявки з 25 футболістів можна буде включати десять легіонерів (нинішній ліміт – вісім). При цьому, за новими правилами, двоє з десяти легіонерів мають бути не старшими за 2003 рік народження.

Саудівські клуби зможуть включати до заявки на матч чемпіонату не більше восьми іноземців, але це обмеження не поширюється на матчі національних кубків та Суперкубку.