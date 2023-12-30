Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 грудня 2023 року.

Завершилася 674 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Заступник глави МЗС Польщі після зустрічі з тимчасовим повіреним у справах РФ заявив, що Варшава буде жорсткіше реагувати на подальші провокації з порушенням повітряного простору.

- Україна з 30 державами-членам ООН ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки у зв’язку з масованим обстрілом Росією українських міст, повідомив голова МЗС Кулеба.

- Байден наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва, коментуючи масований російський обстріл України.

- Армія Росії під час масованого ракетного удару намагалася знищити об’єкти критичної інфраструктури, промислові й військові об’єкти — Генштаб ЗСУ.

- Міністр оборони Британії Грант Шаппс після масованого російського обстрілу України оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем ППО.

- Володимир Зеленський відвідав позиції українських військ в Авдіївці.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби зупинено 14 атак східніше Новобахмутівки й Авдіївки, ще 12 атак – у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни стримують росіян у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де захлинулися 6 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз триває в різних містах України рятувальна операція. Де були влучання російських ракет, падіння уламків. Найбільш масована атака від цих покидьків – майже 160 ракет і дронів. Наші воїни збили більшість із них – різні типи ракет і «шахеди». Мішені вже для Росії звичні – понад 100 приватних будинків зруйновані або пошкоджені, 45 багатоповерхівок, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень.



Важливо, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору. Багато лідерів сьогодні вже заявили щодо підтримки України та українців, і я вдячний кожному. І особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО. Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато. З урахуванням того, що російські терористи спеціально старались обійти наш захист. І ми продовжимо посилювати нашу ППО й працювати над тим, щоб повернути війну назад – до цих покидьків, додому, у Росію, звідки вона й прийшла".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!