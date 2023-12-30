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Не все так добре у саудитів?

Нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема з невідомих причин виїхав із Саудівської Аравії. Про це повідомляє Al-Riyadiya.

За інформацією джерела, француз не брав участі у останніх тренуваннях Аль-Іттіхада в четвер та п'ятницю і не буде включений до заявки на сьогоднішній матч із Аль-Таї.

Футболіст покинув Джидду з невідомих причин. Тренер саудівської команди Марсело Гальярдо не став пояснювати причини того, що сталося.

Цього сезону, Карім Бензема зіграв за Аль-Іттіхад 20 матчів, забив 12 м'ячів та віддав 5 результативних передач.