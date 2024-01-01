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33-річний хавбек продовжить кар'єру в другому дивізіоні Бразилії.

Центральний півзахисник Жуліано, відомий в Україні за виступами у складі Дніпра, став гравцем Сантоса. Про це повідомляє офіційний сайт "пейше".

33-річний бразилець перейшов до новачка бразильської Серії Б на правах вільного агента після того, як його угода із Корінтіанс підійшла до свого завершення.

Жуліано підписав із Сантосом, який минулого сезону вперше в своїй історії вилетів із вищого дивізіону Бразилії, однорічний контракт із можливістю продовження ще на 12 місяців.

Нагадаємо, що Жуліано переходив до Дніпра взимку 2011 року за 11 мільйонів євро з Інтернасьйонала та виступав до літа 2014 року, забивши 18 голів та віддавши 17 асистів у 108 проведених матчах.

За Корінтіанс у минулому сезоні досвідчений півзахисник зіграв 59 поєдинків, в яких він відзначився двома голами та п'ятьма результативними передачами.