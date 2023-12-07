Бразилия

Знаменитий клуб переживає жахливі часи.

Сьогодні вночі за Києвом відбувся останній тур бразильської Серії А сезону-2023. Чемпіоном став клуб Палмейрас. Для "зелено-білих" це другий титул поспіль та 12-й загалом. Одним із гравців чемпіонського клубу став вінгер Дуду, який свого часу пограв за Динамо.

Тим часом еліту бразильського футболу покинув інший легендарний клуб Сантос. За підсумками 38 турів команда Марсело Фернандеса фінішувала на 17-му місці з 20-ти та вилетіла до Серії В. В останньому турі вони поступились Фортальоз (1:2).

Для Сантоса це перший виліт за всю 111-річну історію. За цей час команда ставала 8-разовим чемпіоном та тричі вигравала Копа Лібертадорес.

Відзначимо, що в різні роки за Сантос виступали Пеле, Неймар та Робінью.