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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 02 січня 2024 року.

Завершилася 678 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- росіянам не вдалося створити критичної загрози для роботи енергосистеми 2 січня — голова правління НЕК "Укренерго".

- У Києві та області повністю відновили електропостачання після обстрілів зранку 2 січня — ДТЕК.

- Defense Express: РФ атакувала Київ ракетою Х-101, виготовленою наприкінці 2023 року.

- США посилять протиповітряну оборону України, — Салліван.

- Президентка Словаччини закликала надати Україні більше засобів самозахисту.

- Керівники ОБСЄ засудили російський ракетний терор проти України.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни стали на заваді 10 атакам московитів у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби відбито 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак – у районах Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 3 атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни і надалі продовжують заходи з розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник вчинив тут 19 штурмових дій – вони не мали успіху.

Сили оборони України продовжують своїми активними діями завдавати російським агресорам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Наша авіація протягом минулої доби завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та 1 пункт управління противника.

Орієнтовні втрати росіян минулої доби становлять: 810 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 35 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Лише за кілька цих днів, від 29 грудня і по сьогодні, Росія застосувала проти України вже майже 300 ракет та понад 200 "шахедів". Ще жодна держава не відбивала подібних ударів – комбінованих: і дрони, і ракети, зокрема аеробалістичні. Тільки за сьогодні збито 10 "кинджалів".

Я дякую кожному воїну наших Повітряних Сил Збройних Сил України, усім бійцям мобільних вогневих груп, кожному нашому зенітнику й усім тим у світі, хто вже допомагає Україні зі зброєю для захисту неба.

Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що прямо зберігає життя. І нашим захистом неба саме тут, в Україні, ми маємо довести, що демократії здатні захищати життя від будь-яких форм терору.

Якщо не зробити це зараз в Україні, то, на жаль, російський терор буде й надалі розповзатися Європою та світом ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!