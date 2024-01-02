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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 січня 2024 року.

Завершилася 677 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський заявив, що не бачить "жодних фундаментальних кроків до миру з боку росії". Натомість він і українці відчувають шквал повітряних атак на українські міста.

- Уповноважений Ради з прав людини Лубінець направив листа до Держприкордонслужби з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян для перетину кордону, а також правові підстави такої вимоги.

- Уряд Норвегії дозволив прямий продаж Україні зброї та продукції оборонного призначення від своєї оборонної промисловості.

- Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.

- Атака на Новоросійськ у серпні 2023 року була стратегічно важливою, хоча партнери були невдоволені.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стали на перешкоді 10 атакам московитів біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. За останню добу минулого року наші воїни відбили 4 атаки ворога в районах Степового й Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників у районі Новомихайлівки на Донеччині, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника біля Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни придушили 5 атак росіян поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Зеленський заявив, що не бачить "жодних фундаментальних кроків до миру з боку Росії". Натомість він і українці відчувають шквал повітряних атак на українські міста.

"Я бачу лише кроки терористичної країни", — сказав він.

"І якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні ЗМІ, "це не тому, що вони праведники, а тому, що у них не вистачає ракет, боєприпасів або підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза. Відновити всі свої сили. А потім з усіма своїми силами перегорнути сторінку цієї війни".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!