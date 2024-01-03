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Період у Румунії був для українця відверто невдалим.

Лівий вінгер Євген Коноплянка залишив румунський ЧФР Клуж, повідомляє офіційний сайт клубу.

Команда та 34-річний українець домовилися про розірвання угоди. У Клужі подякували Коноплянці та побажали йому успіхів.

Вінгер приєднався до клубу у липні 2023 року на правах вільного агента. З того часу він взяв участь у 4 матчах ЧФР у всіх турнірах, сумарно провівши на полі всього 54 хвилини.

У грудні власник ЧФР Клуж Нелу Варга заявив, що Коноплянка для нього виявився величезним розчаруванням.