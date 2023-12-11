В румунському клубі українець не заграв.
ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА, GETTY IMAGES
11 грудня 2023, 14:01
Власник ЧФР Нелу Варга прокоментував виступи Євгена Коноплянки в румунському клубі.
"Якщо говорити про відхід гравців, то можу назвати трьох, з якими ми розлучимося. Перший — це Коноплянка, величезне розчарування. Він був моєю ставкою, але на жаль, я прогадав.
Не може бути, щоб перед кожним офіційним матчем, коли тебе ставить тренер у склад, напередодні ти давав йому знати, що в тебе болить нога, щось щипає, не знаю що ще.
Напевно, йому вже не хочеться грати у футбол, але це вже не важливо, це закрита тема. Взимку ми розлучимося з Коноплянкою", — цитує Варгу Fanatik.ro.
Ймовірно, Коноплянка залишить румунський ЧФР з Клужа найближчим часом. Євген перейшов у Клуж влітку цього року та відіграв 54 хвилини.
Нагадаємо, раніше головний тренер ЧФР Клуж Андреа Мандорліні розповідав, чому не грав Євген Коноплянка.