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В румунському клубі українець не заграв.

Власник ЧФР Нелу Варга прокоментував виступи Євгена Коноплянки в румунському клубі.

"Якщо говорити про відхід гравців, то можу назвати трьох, з якими ми розлучимося. Перший — це Коноплянка, величезне розчарування. Він був моєю ставкою, але на жаль, я прогадав.

Не може бути, щоб перед кожним офіційним матчем, коли тебе ставить тренер у склад, напередодні ти давав йому знати, що в тебе болить нога, щось щипає, не знаю що ще.

Напевно, йому вже не хочеться грати у футбол, але це вже не важливо, це закрита тема. Взимку ми розлучимося з Коноплянкою", — цитує Варгу Fanatik.ro.

Ймовірно, Коноплянка залишить румунський ЧФР з Клужа найближчим часом. Євген перейшов у Клуж влітку цього року та відіграв 54 хвилини.

Нагадаємо, раніше головний тренер ЧФР Клуж Андреа Мандорліні розповідав, чому не грав Євген Коноплянка.