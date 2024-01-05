Інше

Англійський хавбек Реала оцінюється в 268 млн євро.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES оголосив оновлений список найдорожчих футболістів світу.

Очолює цей рейтинг англійський центральний півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем, який оцінюється в 268 мільйонів євро.

Другу сходинку посів норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд із оціночною вартістю в 251 мільйон євро, тоді як трійку найдорожчих гравців замкнув бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор з оцінкою в 250 мільйонів євро.

Зазначимо, що французький нападник Кіліан Мбаппе, поточну вартість його оцінили в 106 млн євро, відсутній у ТОП-10 найдорожчих гравців світу через спливаючий контракт із Парі Сен-Жермен улітку, проте це не завадило йому залишитися найдорожчим серед усіх футболістів Ліги 1.

ТОП-10 найдорожчих гравців світу за версією CIES:

1. Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) — 268 млн євро

2️. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) — 251 млн євро

3️. Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид) — 250 млн євро

4️. Родріго Гоес (Реал Мадрид) — 248 млн євро

5️. Букайо Сака (Арсенал) — 223 млн євро

6️. Філ Фоден (Манчестер Сіті) — 196 млн євро

7️. Гаві (Барселона) — 175 млн євро

8️. Хуліан Альварес (Манчестер Сіті) — 165 млн євро

9️. Джамал Мусіала (Баварія) — 152 млн євро

10. Мартін Едегор (Арсенал) — 151 млн євро