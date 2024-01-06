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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 січня 2024 року.

Завершилася 681 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske, BBC NEWS Україна)

🔸 Воїни ГУР провели спецоперацію у Бєлгородській області та влаштували там засідку на російських військових.

🔸 ЗСУ уразили склад боєприпасів росіян у Криму, поблизу села Первомайське. Також місцеві повідомляли, що поблизу Євпаторії удару зазнала військова частина протиповітряної оборони.

🔸 Британське видання Telegraph із посиланням на своє джерело написало, що росія в січні може поновити контрнаступ у Харківській області. В ОВА та ЗСУ заперечили інформацію.

🔸 Кабмін підтримав реформу вищої освіти, яка, зокрема, скасує звичне розділення на "бюджетникі" і "контрактників". Студенти зможуть навчатись коштом державних грантів та пільгових кредитів

🔸 путін підписав наказ, який дозволить надавати українським дітям російське громадянство. Це для того, щоб депортованих українських дітей "юридично не залишилося в рф".

🔸 Мар’яну Безуглу рекомендують звільнити з її посади в комітеті нацбезпеки (вона заступник голови). Це рекомендація самого комітету, за яку тепер має проголосувати парламент.

🔸 США заявили, що росія б'є по Україні ракетами з КНДР. Це серйозний виклик для ППО.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також у ніч на 5 січня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено 21 ворожий дрон.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Марчихина-Буда, Вовківка Сумської області; Гатище, Бочкове, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 — поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Гергіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Іванівка, Садове, Херсон, Благовіщенське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Червоний Маяк Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Працюємо з усіма партнерами і для того, щоб цього місяця Україна отримала достатній обсяг оборонних пакетів. Зараз вже маємо черговий оборонний крок Німеччини для України. Це ракети для ППО, це артилерія – калібр 155, – а також інші необхідні речі. Дякую! Дуже вчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів. Щоб і цієї зими, як минулої, російський терор ні у чому не міг виграти.

Кожного дня, кожної ночі цього року – нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої – Авдіївка, Марʼїнський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Купʼянський. Південь нашої держави. Абсолютно героїчна робота наших воїнів. Усіх Сил оборони та безпеки. Кожної бригади, яка на передовій. Кожного підрозділу. Усіх, хто працює на оборону. Усіх, хто допомагає.

І головний пріоритет нашої держави – незмінно – дати все необхідне для захисту України та для наших активних дій. Боєприпаси. Дрони. Техніка. Особовий склад. Витримати цей рік значить витримати всю цю війну. Важливий час. Багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює, хто допомагає державі ставати сильніше, а нашим воїнам – мати можливість знищувати ворога.

Дякую, хлопці, за влучність! Дякую за стійкість! Дякую усім, хто додає Україні міцності! Слава нашому народу! Слава Україні!"