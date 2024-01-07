Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 січня 2024 року.

Завершилася 682 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Уряд Польщі підписав угоду з фермерами для припинення блокади ПП "Медика-Шегині" з Україною — Polsat News. Згідно з угодою, блокування пункту пропуску в Медиці має бути призупинено. Водночас до якого саме часу — не вказують.

- Єврокомісія підготує запасний план допомоги Києву на випадок відмови інших країн блоку.

- У 2023 році Україна в економічному плані перевищила всі очікування – глава НБУ.

- Румунія будує транспортний коридор між Україною і ЄС в обхід Польщі та Угорщини.

- Ухвалений в рф указ може позбавити викрадених українських дітей можливості повернутися додому.

- Законопроєкт про мобілізацію можуть повернути у Кабмін.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Зокрема, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 800 окупантів, 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 16 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 15 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Довгий день сьогодні – багато нарад. Плануємо наступний тиждень – важливі міжнародні події. Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби.

Провів нараду і щодо безпекових гарантій – це один із ключових наших пріоритетів.

Триває відповідна двостороння робота з партнерами, і сьогодні визначили, яких результатів маємо досягти найближчим часом. Провів наради і з оборонним блоком уряду – це Мінстратегпром, міністр оборони, команди міністерств.

Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на українському виробництві. І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!