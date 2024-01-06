Культовий гравець продовжить кар'єру в іншому місці.
Хуан Мата - Getty Images
06 січня 2024, 16:57
Хуан Мата залишить Віссел Кобе і буде продовжувати кар'єру в іншій команді - повідомляє офіційний сайт клубу.
У Віссел вирішили не продовжувати нинішню умову із досвідченим гравцем.
Минулого літа півзахисник доєднався до японського колективу в якості вільного агента після завершення його контракту із Галатасараєм.
Раніше Хуан також виступав у складах Валенсії, Челсі і Манчестер Юнайтед.
Цього сезону він провів лише 1 матч.