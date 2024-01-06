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Культовий гравець продовжить кар'єру в іншому місці.

Хуан Мата залишить Віссел Кобе і буде продовжувати кар'єру в іншій команді - повідомляє офіційний сайт клубу.

У Віссел вирішили не продовжувати нинішню умову із досвідченим гравцем.

Минулого літа півзахисник доєднався до японського колективу в якості вільного агента після завершення його контракту із Галатасараєм.

Раніше Хуан також виступав у складах Валенсії, Челсі і Манчестер Юнайтед.

Цього сезону він провів лише 1 матч.