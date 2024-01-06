Хуан Мата залишить Віссел Кобе і буде продовжувати кар'єру в іншій команді - повідомляє офіційний сайт клубу

У Віссел вирішили не продовжувати нинішню умову із досвідченим гравцем. 

Минулого літа півзахисник доєднався до японського колективу в якості вільного агента після завершення його контракту із Галатасараєм. 

Раніше Хуан також виступав у складах Валенсії, Челсі і Манчестер Юнайтед. 

Цього сезону він провів лише 1 матч. 