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Зараз із нападник Умм Салаля все добре.

Вчора, 6 січня, у Катарі відбувся фінальний матч Кубка країни, в якому Умм Салалю протистояв Аль Садд. Капітан перших, центральний нападник Анді Делор, втратив свідомість у першому таймі поєдинку, повідомляє видання Marca.

На 17-й хвилині гри 32-річний алжирець впав на газон, а його тіло почало битися у конвульсіях. Медичний персонал швидко зорієнтувався і допоміг врятувати гравця, який вже у другому таймі, за даними французької преси, перебував на лаві запасних.

Після матчу Делор повідомив, що з ним все добре і подякував всім за підтримку. Що саме спричинило втрату свідомості гравцем наразі невідомо.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 4:4. У післяматчевій серії пенальті сильнішою була команда Делора (3:1).

Зазначимо, що на рахунку ексгравця ряду французьких клубів, зокрема Монпельє, Ніцци та Тулузи, 2 голи у 15 матчах за збірну Алжиру. До фінальної заявки на Кубок Африки, який стартує 13 січня, він не потрапив.