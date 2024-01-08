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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 січня 2024 року.

Завершилася 683 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Японія сповнена рішучості підтримувати Україну.

- Ентоні Блінкен подякував Греції за підтримку України.

- В ООН спрогнозували головні продовольчі проблеми 2024 року.

- росія планує у 2024 році здійснити 7 пусків міжконтинентальних балістичних ракет.

- Указ путіна щодо присвоєння громадянства росії українським дітям є протизаконним – МЗС України.

- Велика Британія інвестує у виробництво ядерного палива, аби витіснити рф зі світового ринку.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас, наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійських засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 860 окупантів, 4 танки, 22 бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 4 засоби ППО, 24 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні весь день ще тривають аварійно-рятувальні роботи в Покровську та в навколишніх селах – це Донецька область. Наслідки російського ракетного удару вчора. Продовжуються пошуки людей під завалами. На місці працюють усі необхідні служби, зокрема наші рятувальники ДСНС України, поліцейські. І я вдячний кожному й кожній, хто задіяний у цій роботі.

Особливо хочу відзначити сержанта Віталія Бута, головного майстер-сержанта Володимира Долженка, старшого лейтенанта Богдана Мачульного і майора Сергія Пишнограєва. Вдячний за вашу самовідданість.

Також відзначу працівників поліції в Донецькій області: сержант поліції Ілля Петренко, лейтенант поліції Ярослав Яресько та капітан поліції Сергій Левченко. Дякую, хлопці!

Хочу також сказати про поліцейських Харківщини – тих, хто допомагає розбиратися з наслідками ударів російських терористів, допомагає людям, спілкується з рідними тих, хто загинув, встановлює правду й фіксує докази російських воєнних злочинів. Зокрема, відзначу поліцейських, які працювали на місці після російського удару по селу Гроза в Купʼянському районі: майор поліції Юлія Бражо, майор Наталія Матвієнко та полковник Оксана Олійник. Вдячний вам і всім вашим колегам, які працюють заради людей та України.

Дякую кожному в Україні, хто додає сили нашій державі, хто зміцнює наші позиції, наших воїнів і весь український народ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!