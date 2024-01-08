"Барселонівська" діаспора в Маямі може збільшитися.
Коутіньо, Getty Images
08 січня 2024, 19:43
Півзахисник Астон Вілли Філіппе Коутіньо, який на правах оренди грає за катарський Аль-Духаїль, може перейти в Інтер Маямі
Головний тренер "вілланів" Унаї Емері не розраховує на бразильця. Саме тому для Коутіньо шукатимуть оренду в іншу команду.
Клубами, які можуть орендувати колишнього гравця Ліверпуля та Барселони, є Інтер Маямі та Лос-Анжелес Гелаксі. Зазначимо, що цей трансфер може відбутися лише влітку 2024 року, так як бразилець вже заграний за дві команди у цьому сезоні.
У оренді за Аль-Духаїль Філіппе Коутіньо відіграв дев'ять матчів, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.