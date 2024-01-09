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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 8 січня 2024 року.

Завершилася 684 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Умєров заявив, що міністерство оборони у співпраці з правоохоронними органами викорінює прояви корупції: "Система чинить опір, однак ми його здолаємо".

- ГУР отримало 100 гігабайтів секретних даних одного із критично важливих підприємств військово-промислового комплексу Росії — ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ).

- Від російської масованої атаки 8 січня постраждало 45 людей, також відомо про 4 загиблих, заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

- Росія наразі переважає Україну в радіоелектронній боротьбі, адже інвестувала в РЕБ задовго до вторгнення, але Україна намагається наздогнати агресора, пише FT.

- Шольц закликав інші країни ЄС надати цього року більшу військову підтримку Україні. На думку німецького канцлера, поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, "у будь-якому випадку занадто малі".

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 3 атаки.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.