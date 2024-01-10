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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 9 січня 2024 року.

Завершилася 685 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Прем'єрка Естонії пообіцяла вкладати по 0,25% ВВП в оборону України у наступні чотири роки — ERR.

- Politico: Шольц хоче обговорити військову допомогу Україні на "бюджетному" саміті ЄС.

- Зимовий наступ путіна провалився – Bild.

- WSJ: США навмисно не давали Україні достатньо зброї для контрнаступу, щоб не спровокувати путіна на використання ядерної зброї.

- В Україні змінили план пріоритетного розмінування сільгоспземель.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбили 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 820 російських окупантів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України!

Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ставка. Сьогодні було особливе засідання – за прямої, очної участі всіх основних командувачів та керівників операцій. Разом із Головкомом, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом, Мінцифри детально проаналізували забезпечення снарядами і дронами. Головне – уся логістика має стати швидшою. Проговорили також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні, на наших підприємствах та разом з партнерами. Звичайно, розглянули постачання, яке очікуємо цьогоріч. Попри всю наявну проблематику у світі наш акуратний, чіткий підхід до кожної потреби, до кожної можливості здатен забезпечити Сили оборони всім необхідним. Окремо і детально проаналізували роботу наших Повітряних сил, усіх наших захисників неба.

Результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося. Те, що має вдатися. Продовжуємо працювати й з усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО. І одночасно – щоб посилити тиск на Росію. Санкції світу, безумовно, працюють. Є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки". Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!